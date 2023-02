Ensaio técnico dos Ritmistas na rua contagia comunidade da Vila Nova

A concentração ocorreu nas esquinas das ruas Vereador Carbonel e Simplício Jaques. Ali uma legião de simpatizantes da “Pioneira”, acompanharam o desfile técnico que mobilizou o contingente de carnavalescos da escola que possui raízes fortes naquela região da Vila Nova.

Por cerca de duas quadras, o espaço foi demarcado com início, recuo da bateria e fim, próximo aos trilhos da rua Castro Alves. Famílias inteiras prestigiaram a passagem da escola, com cadeiras nas calçadas o público aplaudiu e dançou ao som da bateria do Zé.

O presidente da Nós Os Ritmistas Rafael Faraco, avaliou como positivo o ensaio técnico com a bateria, harmonia e todas as alas. Inclusive nos locais onde os carros alegóricos estarão disposto, no ensaio foi marcado com veículos.

“Na verdade foi ensaiado o tempo e evolução. Temos coisas para melhorar, mas foi o pontapé inicial dessa atividade”, ressaltou o carnavalesco.

Com bastante adesão das alas, apoiadores e torcedores da escola, os diretores alegraram-se com o apoio da comunidade e com o resultado positivo para a escola. Ao final, do ensaio técnico a bateria se dirigiu a quadra e foi acompanhada pelo público até a quadra na gare da estação e lá mais uma festa com o espaço revitalizado pela escola lotado.

A noite ainda reservou as seguintes coroações: Bernardo Severo coroado Rei Momo Mirim, Maria Luiza Anacleto coroada Musa da Escola e Arthur de Deus Muso vermelho e branco.



Nesta sexta-feira (3), a escola promove mais uma apresentação da Bateria do Zé com a Rainha de Bateria, Izabella Silveira. Harmonia da Escola com Alan Vinícius violão 7 cordas da Beija Flor e Império Serrano do Rio de Janeiro, diretor de carro de samba dos Ritmistas, ele também vai comandar uma roda de samba para fechar a noite nesta sexta. A entrada é franca.

Fotografias: Katiuscia Oliveira, @katiusciaoliveira