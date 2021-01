José Lucas, o professor Zeca, morreu hoje em Porto Alegre aos 76 anos

Compartilhe















Morreu em Porto Alegre, neste sábado (16), José Carlos Gomes Lucas, chamado carinhosamente como professor Zeca Lucas.O alegretense estava com 76 anos. Nas redes sociais uma legião de pessoas, familiares, amigos, ex-alunos,colegas de profissão entre outros descreveram o carinho, respeito e reconhecimento pelos ensinamentos, lealdade e, sobretudo, pelo ser humano de coração gigante e um ser de muita luz. Em vários posts os relatos são de um grande incentivador àqueles que escolhiam a nobre profissão de ensinar, que ele desempenhou sempre com maestria. A todos que necessitavam ele tinha uma palavra de conforto e um conselho. Foi professor no IEEOA, na Escola Marquês do Alegrete e outras.

A filha Lívia Lucas Carlomagno deixou a seguinte homenagem:

“Paizinho, que Deus te receba no seu infinito amor! Nós aqui ficamos com os teus exemplos de amor e dedicação à família, aos amigos e aos teus alunos que tanto ajudastes. Foi muito bom compartilhar essa etapa contigo. Obrigada por tudo. Que possamos crescer no amor em Cristo e nos tornarmos cada dia melhores para merecer as suas bençãos. Hoje rezamos o salmo 91 em tua homenagem. Mais uma das heranças imperecíveis que nos deixastes. Te amo e vamos estar sempre juntos, nos cuidando e ajudando, nesta eterna jornada, a caminho da Luz”.

Professor Zeca Lucas, também foi vereador em Alegrete pelo Partido dos Trabalhadores de 2000 a 2004. Casado com Neusa Lucas, ele deixa esposa, filha e netas. As últimas homenagens ocorreram em Porto Alegre.

