Entre o remédio e o resultado: como os medicamentos influenciam os exames

Mas nem sempre é assim. Alguns medicamentos podem modificar determinados exames e, em algumas situações, fazer com que o resultado pareça indicar uma alteração que não representa necessariamente uma nova doença.

Isso pode acontecer de diferentes maneiras. Alguns medicamentos realmente provocam mudanças no organismo, e essas mudanças podem aparecer nos exames laboratoriais.

Os antibióticos são um bom exemplo. Alguns deles podem alterar resultados relacionados aos rins ou interferir em determinados exames laboratoriais. Isso não significa que todo antibiótico provoque alterações ou que o paciente esteja necessariamente com algum problema renal. Por isso, saber quais medicamentos estão sendo utilizados é tão importante na hora de interpretar um resultado.

Medicamentos usados para controlar o colesterol, por exemplo, podem alterar exames relacionados ao fígado e aos músculos em algumas pessoas. A metformina, muito utilizada no tratamento do diabetes, pode estar associada à redução dos níveis de vitamina B12 quando utilizada por períodos prolongados. Já alguns suplementos, como os que contêm biotina e são bastante procurados para cabelos e unhas, podem interferir em determinados exames, inclusive em alguns relacionados à tireoide e ao coração.

Imagine, então, uma pessoa que está tomando um medicamento, realiza um exame de sangue e encontra um resultado diferente do anterior. A primeira reação pode ser pensar que surgiu uma nova doença. Mas, antes de chegar a essa conclusão, o profissional de saúde também precisa considerar os medicamentos e suplementos que essa pessoa está utilizando.

É por isso que existe uma orientação simples, mas muito importante: sempre informe ao laboratório e ao profissional responsável pela avaliação quais medicamentos e suplementos você está utilizando.

Se começou recentemente um antibiótico, informe qual é. Se usa diariamente medicamentos para pressão arterial, diabetes, colesterol, tireoide ou qualquer outro problema de saúde, informe também. Vitaminas, suplementos e produtos utilizados para cabelos e unhas também devem ser mencionados.

E atenção: isso não significa que você deva interromper o tratamento antes de realizar o exame. Pelo contrário. Não suspenda um medicamento por conta própria apenas para tentar “não alterar” o resultado. Dependendo do tratamento, interromper o uso pode ser mais prejudicial do que a própria alteração observada no exame.

Quando houver necessidade de suspender ou ajustar alguma medicação antes de um exame, essa decisão deve ser tomada pelo profissional responsável pelo tratamento, considerando o medicamento, o tipo de exame e as condições de saúde do paciente.

Na prática, o resultado de um exame nunca deve ser analisado de forma isolada. O profissional precisa considerar os sintomas, o histórico do paciente, os resultados anteriores e também os medicamentos e suplementos que ele utiliza.

Por isso, aquela pergunta feita no laboratório antes da coleta — “Você está tomando algum medicamento?” — não é apenas uma formalidade. Essa informação pode ajudar a compreender por que determinado resultado mudou e evitar que uma alteração relacionada ao tratamento seja confundida com uma nova doença.

No fim, uma atitude simples pode fazer diferença: antes de realizar um exame, informe ao profissional tudo o que você está utilizando, incluindo medicamentos, vitaminas e suplementos.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567