Caminhão cai em vala na Avenida Caverá

26 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Política, Saúde 0

Um caminhão Volkswagen Delivery caiu em uma vala às margens da Avenida Caverá, na manhã deste sábado (26). Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, o motorista teria perdido o controle do veículo.

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Não houve registro de feridos. As causas que levaram à perda de controle ainda não foram esclarecidas.

A Guarda Municipal informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

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