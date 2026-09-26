Caminhão cai em vala na Avenida Caverá

Um caminhão Volkswagen Delivery caiu em uma vala às margens da Avenida Caverá, na manhã deste sábado (26). Segundo informações de pessoas que passavam pelo local, o motorista teria perdido o controle do veículo.

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Não houve registro de feridos. As causas que levaram à perda de controle ainda não foram esclarecidas.

A Guarda Municipal informou que não foi acionada para atender a ocorrência.