Quem é o jovem que foi o Sepé Tiaraju no Desfile Farroupilha em Alegrete

Sepé Tiaraju foi um grande guerreiro e líder indígena da etnia guarani que lutou contra a dominação colonial no século XVIII. Ele nasceu por volta de 1723, na região dos Sete Povos das Missões, no Rio Grande do Sul. Sepé liderou a resistência do seu povo contra as tropas de Portugal e da Espanha na Guerra Guaranítica.

A frase famosa que o faz conhecido e respeitado até hoje “Esta terra tem dono”, foi dita por ele e usada para defender o território sagrado de seu povo. Ele morreu em combate no dia 7 de fevereiro de 1756. Hoje, ele é considerado um herói nacional do Brasil e um santo popular na tradição do povo gaúcho.

Quem é o jovem que com brilhantismo representou Sepé Tiaraju nos Festejos Farroupilha de Alegrete? Ele veio da região da Conceição, interior do Município. Filho de uma casal de trabalhadores rurais, Vitório Correia Pereira, de 17 anos, tem no sangue a origem dos pampas, dos Guaranis e Charruas por parte dos bisavós que habitaram os campos de Alegrete no século 19.

Estudante do último ano do ensino médio da EMEB Murilo Nogueira de Oliveira -Polo da Conceição, Vitório realiza diariamente depois das aulas, as atividades das lidas rurais ajudando os pais na Fazenda Charrua no Inhanduí. Para ele, estudar a história de Sepé Tiaraju e saber da importância dele para a história do Rio Grande Sul foi importante. E ser escolhido para representá-lo, um orgulho inexplicável, aponta o “Sepé de Alegrete.”

Com total domínio de montaria, pela experiência no campo, o jovem desfilou tanto na Conceição como no dia 20 de setembro em Alegrete, em pelo e caracterizado de indígena, o que tornou toda performance ainda mais autêntica. Vitório informa que a égua é sua, porém não teve tempo de treinar para ficar em pé sobre o lombo dela e mesmo assim conseguiu se sair bem. “No meio do público é preciso que a gente conheça muito o animal e ele a nós, pois com todo o barulho das ruas da cidade, ela poderia se assustar, mas fui abençoado e consegui fazer a encenação direitinho”, salientou Vitório.

Junto à caracterização indígena, levava um lança semelhante às usadas pelos charruas e guaranis. Com o arco e flecha, ao ficar em pé sobre a égua gritava: “Esta Terra tem dono”. A frase celebre para ele, na atualidade, tem o significado de dizer: os gaúchos são únicos e preservam sua rica cultura e amam o seu território conquistado há mais de dois séculos, com a participação dos primeiros habitantes desta terra. E merecem o respeito e atenção das autoridades pelo legado de resiliência e trabalho desse povo.

Vitório fez todo o estudo sobre Sepé Tiaraju e construiu a lança, o arco a flecha e as esporas. O jovem montou toda toda a vestimenta para ser mais fiel possível a usada pelos indígenas, comenta a orgulhosa mãe, Luh Correa.