Equipe do Irga em Alegrete realiza treinamento técnico no Rincão de São Miguel

O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) através do 9° Núcleo de Assistência Técnica e Extensão (NATE), promoveu no último dia 11, mais um treinamento de mão-de-obra sobre Manejo Integrado do Cultivo de Arroz-MICA, desta vez na propriedade Fazenda São Francisco do Ibicuí na localidade do Rincão de São Miguel, 8º subdistrito do município, a 60 km do centro da cidade.

O curso marca o início das atividades da safra 2021/22 no município, onde os Técnicos Douglas Adolpho e Nilton de Oliveira, que fizeram algumas considerações sobre o manejo de arroz irrigado. O evento organizado pela equipe do 9° NATE, que mesmo em tempo de pandemia se organizou para que os produtores e seus colaboradores pudessem receber treinamento de forma segura e respeitando os protocolos Covid-19.

O curso gratuito é uma oportunidade para os produtores e seus colaboradores poderem se reciclar, tirar dúvidas e adquirir novos conhecimentos. Diversas áreas do setor orizícola são contempladas nesse curso, com foco principal no manejo.

Entre os temas trabalhados no curso estão: Exigências climáticas e épocas de semeadura, Cultivares do IRGA, reparo do solo e estabelecimento da cultura, manejo da adubação, Integração lavoura-pecuária, Tecnologia de sementes, manejo da irrigação, manejo de insetos, manejo de plantas daninhas e manejo de doenças, entre

outros.

Também acompanhou os técnicos, o assessor do Irga em Alegrete Celeni Viana, que participou da atividade na Zona Rural. A equipe do Iega agradece os colaboradores da Fazenda São Francisco do Ibicuí, em especial ao proprietário Rafael Bavaresco, pela confiança e oportunidade de levar conhecimentos aos colaboradores.

Júlio Cesar Santos Fotos: Irga Alegrete