Equipe do Lar São Vicente de Paulo muda rotina com idosas devido ao frio

O frio dos últimos dias alterou a rotina dos cuidados com as idosas da Lar São Vicente de Paulo.

Lar São Vicente de Paulo – Alegrete

Vanderli Polga, que coordena o trabalho, diz que realmente essa onda de frio fez com que aumentassem os cuidados com as vovós. Diz que com o frio reforçam os agasalhos nas extremidades nas mãos, pés e na cabeça. Ele lembra que com o frio, as mãos e os pés ficam mais gelados, o que prejudica a circulação e que se deve ter muito cuidado para evitar Avcs ou infarto.

Idosas do Lar São Vicente de Paulo

Com essa temperatura, eles tentam deixam as 40 idosas até mais tarde na cama, embora algumas queiram sair mais cedo, tentam flexibilizar o horário.

Polga disse que todas as as doações de gêneros alimentícios assim como material de higiene são bem vidas. Roupas não estão aceitando mais porque tem em quantidade suficientes e não tem mais onde estocar, esclarece.