Estelionatária se passa por funcionária da RGE para tentativa de golpe

Um idoso procurou a Delegacia de Polícia depois de receber uma ligação de uma pessoa, com voz feminina.

A mulher disse que era funcionária da RGE e, no prédio da vítima, teria que ser realizada uma instalação junto aos contadores.

O valor do investimento seria em torno de 6 mil reais. Durante a conversa a suposta funcionária da RGE solicitou os dados do idoso que forneceu o número do CPF, contudo, não fechou nenhum contrato.

Com receio e suspeitando de que poderia ser algum golpe, o homem foi até a RGE onde foi informado que o número que ele forneceu não faz parte da companhia, assim como, não havia solicitação de reformas ou de instalações no referido prédio.

Diante do ocorrido, a vítima fez o registro na Delegacia de Polícia como tentativa de estelionato.