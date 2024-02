Equipe do Matteus repudia comentários xenofóbicos contra Isabelle do BBB 24

O diálogo, gravado em um espaço de áudio da plataforma, envolveu fãs do participante Matteus, originando uma série de declarações ofensivas direcionadas à cidade de Parintins, onde Isabelle nasceu, e à região do Norte do Brasil.

As falas depreciativas vieram à tona após a divulgação de resultados de uma votação on-line, na qual Isabelle obteve uma porcentagem maior do que a de Matteus. Entre os comentários dos fãs estavam: “Parintins não tem nem Twitter“, “O pessoal de Alegrete trabalha”, “Eles não devem ter emprego“, “Odiamos Isabelle Nogueira”, “Ei, Isabelle, a Amazônia tá pegando fogo, vai lá”, “O meu sonho é dedetizarem a casa por causa da dengue e matar todo o resto de bicho que tem lá”.

Orgulho gaúcho no BBB24: Matteus representa o Alegrete com amor e autenticidade

Diante da repercussão do caso, as equipes tanto de Matteus quanto de Isabelle emitiram comunicados repudiando veementemente as declarações xenofóbicas. Ambos os posicionamentos enfatizaram a inaceitabilidade de tais comentários, ressaltando a importância do respeito à diversidade cultural do país.

Os administradores da conta oficial de Isabelle reforçaram que a xenofobia é crime e que não serão toleradas manifestações preconceituosas contra o povo amazonense. Da mesma forma, a equipe de Matteus destacou que tais declarações não condizem com os valores que defendem, reiterando o compromisso com a promoção da convivência pacífica e do respeito mútuo entre as diferentes regiões e culturas do Brasil.

Fiesta é atingido por Hilux, vai parar em cima da calçada e colide com a parede

Ambos os comunicados concluíram expressando a esperança de que o episódio sirva como uma oportunidade de reflexão e aprendizado, enfatizando a importância de valorizar e respeitar a diversidade cultural da nação brasileira.

Nota do perfil de Isabelle

Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Nos últimos dias, observamos diversas falas xenofóbicas e fake news sendo veiculadas.

Para quem estava neste Space, lembramos que a xenofobia é crime e não iremos tolerar esse tipo de fala preconceituosa contra o povo amazonense, principalmente os parintinenses, que, independente do programa, possuem suas ocupações e direitos como qualquer brasileiro.

Respeitem a cultura do Norte e vamos aprender a jogar limpo, meu povo!!!

Nota do perfil de Matteus

Nós, da equipe do Matteus Amaral, viemos por meio desta manifestar o nosso repúdio em relação às declarações xenofóbicas proferidas por alguns fãs durante um Space, ofendendo as pessoas e os povos da Amazônia.

Consideramos tais declarações inaceitáveis, pois ferem a dignidade humana e a diversidade cultural do nosso país. A xenofobia é uma forma de discriminação que não condiz com os valores que defendemos como equipe, como cidadãos e com as convicções do Matteus.

Não compactuamos com esse tipo de atitude, mas não podemos resumir todo o fandom baseado no erro isolado de alguns fãs.

Acreditamos que o BBB 24 é uma forma de entretenimento que deve promover a convivência e o respeito entre as diferentes regiões e culturas do Brasil.

Reconhecemos que a Amazônia é um patrimônio natural e cultural de todos os brasileiros e que sua preservação é fundamental para o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do nosso país.

Esperamos que esse episódio sirva de reflexão e de aprendizado para todos nós e que possamos valorizar e respeitar a riqueza e a diversidade da nossa nação.