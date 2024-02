Preço do aluguel sobe 2% em Alegrete

Share on Email

Andando pelas ruas de Alegrete, percebe-se um grande número de casa para alugar. Face a essa constatação, a reportagem do PAT produziu uma matéria no mês de janeiro, sobre os valores médios dos imóveis no Município.

O mercado imobiliário de Alegrete começou 2024 com aumento dos preços dos novos contratos de aluguel, segundo o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb, divulgado na última quarta-feira. A alta em janeiro, em comparação com dezembro, foi de 2%, com o preço médio de R$ 29,52 por metro quadrado.

Fazendo uma pesquisa rápida nas principais imobiliárias de Alegrete, nota-se que os valores das casas e prédios comerciais variam de acordo com o tamanho do imóvel e a localização onde se encontram. Exemplificando isso, a média das casas e apartamentos varia entre R$ 850 a R$ 1600 mensais.

Segundo um corretor de imóveis, o mercado esteve aquecido por causa da chegada de muitos estudantes, militares e funcionários públicos na cidade. Porém, explica que o aumento é pelo IGP-M e ocorre em todo país, o que acarretou diferenças nos valores no final deste mês