Equipes de Alegrete trazem bons resultados da etapa uruguaianense da Liga Gaúcha de Vôlei

No último domingo (21), a cidade de Uruguaiana sediou a III Etapa da Liga Gaúcha de Vôlei. A etapa em Uruguaiana levou equipes de Alegrete, Manoel Viana, Bagé e os anfitriões.

No naipe feminino, Alegrete foi representado pelas equipes do VFA e o União. O VFA venceu seus dois jogos dentro do chaveamento, Sputinik e Sul Vôlei, avançando de fase. Já as gurias do União tiveram um revés logo na estreia diante do time bageense da Asut, depois fez 2 sets a zero nas vianenses e na repescagem passou pelo Sul Vôlei.

União Alegrete VFA

Na semifinal feminina clássico alegretense, VFA e União ficaram frente a frente por uma vaga na grande final. Um jogão, com o primeiro set do União, e no segundo o VFA deu o troco e venceu no tie break. Na decisão da etapa o VFA foi surpreendido pelas uruguaianenses que venceram o jogo em 2 a 0 e ficaram com o título. O União ficou na 4ª colocação, o time campeão automaticamente puxava o 3º lugar, posição alcançado pela ASUT – Agora Somos Um Time.

Além do vice o VFA trouxe três atletas premiadas como destaque. A libero Bruna Moraes “Melhor Defesa”, Valéria da Luz Mendonça “Destaque Partida”, e Anna Luiza Casagrande Voos com dois prêmios “Destaque Partida”.

Valéria da Luz Anna Casagrande Bruna Moraes

O União teve as atletas Dianefer e Ananda como “Destaque Partida”.

No masculino, a cidade de Alegrete foi representado pelo time do União. A disputa envolveu seis equipes e o União saiu vencendo a AVU de Uruguaiana, na sequência foi derrotado por 2 a 1 pela NTA de Bagé e na repescagem passou pelo Giga Vôlei de Itaqui por 2 a 0. O União além do vice, trouxe dois destaques em partidas, com os atletas Alemão e Afonso.

Na semi os guris de Alegrete encararam o forte time uruguaianense do Sputinik e sofreram uma derrota por 2 sets a 0. Como o regulamento aponta, o campeão puxa o terceiro, deu União Alegrete com o bronze. Os donos da casa ficaram com o título da etapa ao vencerem os Não Tão Amigos – NTA de Bagé.

Time de Alegrete foi o terceiro colocado na etapa uruguaianense da LGV

Fotos: Fmalfussi Photos