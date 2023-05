Coordenadoria e Secretaria da Saúde iniciam barreiras de contenção ao mosquito da dengue em Alegrete

Devido ao aumento do número de focos de aedes aegypiti, em Alegrete, com a incidência de casos de dengue no Munícipio uma equipe da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, junto com a Prefeitura iniciaram, no dia 22, o trabalho de barreiras de contenção. A primeira área a receber os agentes que pulverizam inseticida foi no entorno do Mercado Baklize, onde existem um elevado número de casos confirmados, conforme a delegada regional de saúde adjunta, Andreia Carneiro. O trabalho vai continuar em outras áreas da cidade.

Agentes prepara material para fazer a contenção

Ela explica que as ações vão ser sempre no início da manhã e no final da tarde, quando acontece a maior incidência do mosquito. A aplicação é de um produto UBV- ultra baixo volume, no caso o cielo, liberado pela Anvisa e distribuído pela Secretaria da Saúde do Estado aos municípios. O ideal diz a Delegada Adjunta são os cuidados das pessoas, evitando todo e qualquer tipo de água parada, onde as larvas do aedes se proliferam. O maior número de casos estão na Cidade Alta até o momento, mas a dengue ja foi atestadas em outros locais da cidade. Andreia Carneiro informa que oficiais são 56 casos confirmados e 79 em investigação . – A nossa preocupação são as pessoas que apresentam os sintomas e não procuram o médico, já que a dengue pode inclusive levar a óbito, atesta.

Fique atenta aos sintomas da dengue

Febre alta 38.5ºC.