Equoterapia que atende crianças e jovens completa 23 anos em Alegrete

As atividades, no Centro Hípico do 6º RCB, completam 23 anos em Alegrete no dia 6 de novembro. Marisa Baldissera, uma incansável lutadora pela manutenção da Equo, agradece ao comandante da unidade, Cel Lopes da Cruz e a Prefeitura que prestam apoio com cedência de profissionais ( fisioterapeuta, psicólogo e instrutor de equitação) para fazer o trabalho e a todas as empresas que contribuem para manter esse serviço.

Outro desgarrado do pago já definiu data para voltar para sua gente

Equoterapia no 6º RCB em Alegrete

A equoterapia acontece as terças e quintas-feiras das 14 às 17h e, atualmente, 23 crianças são atendidos pela equipe do CEAL. – É um serviço de extrema importância e doação de nossos profissionais e voluntários. A participação de 10 voluntários mostra que integrar atividades como essa enaltece qualquer pessoa, lembram os pais dos atendidos no CEAL.

Equoterapia no 6º RCB em Alegrete

Comunidade de Alegrete marcha em defesa da vida na caminhada contra o aborto

A sala que atendem, à tarde, é anexa ao DAER e, segundo Marisa Baldissera, estão com uma campanha solicitando os que puderem para que contribuam com 20 reais, por mês, para ajudar a manter os oito cavalos usados nas terapias e a sala do serviço da entidade.