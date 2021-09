Escola Arthur Hormain realizou live sobre tradição na Semana Farroupilha

A EEEF Arthur Hormain- Polo dos Pinheiros, através da direção e docentes desenvolveram atividades durante a Semana Farroupilha desempenhando com muito orgulho o “papel” como educadoras, – disse a diretora Angelisa Kulmann Alves.

A escola é o espaço de reflexão sobre os fatos históricos, as contribuições, as mudanças e o papel social da educação.

Professor Cláudio Dutra, 31 anos dedicados à Educação Física, curte aposentadoria

Envolvidos neste propósito, professores, funcionários, alunos, famílias e equipe diretiva, ativaram as engrenagens do conhecimento, organizando cada apresentação com muito respeito e carinho.

“Levar o conhecimento é nosso dever, mas levá-lo com alegria e amor no coração é o perfil da nossa escola do Campo. Nossa gratidão a todos que doaram o seu tempo para que nossa live farroupilha fosse tão animada e significativa, tornando-se inesquecível.”- disse a professora.

Durante a Semana com um Cenário que foi criado na escola, os professores realizaram uma live com as famílias dos alunos. Houve declamações, poesias e muita integração. A equipe diretiva composta por Angelisa Kulmann Alves, Regina Broglio e Isabel leães ressaltaram que o momento foi único e muito importante, pois houve muito cuidado em relação aos protocolos sanitários, contudo, o mais importante foi a integração entre a comunidade escolar, depois de períodos bem difíceis com a suspensão das aulas em razão da Covid-19, que hoje devido ao avanço da vacinação e o casos positivos quase zerado o ensino já está quase que na sua totalidade novamente presencial, embora haja muitos casos do sistema híbrido.