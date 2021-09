População elege prioridades para Alegrete; saúde lidera, veja as demais

A Lei de Diretrizes Orçamentárias– LDO é um instrumento de planejamento orçamentário no qual a Administração Pública Municipal pode legalmente fixar as despesas prioritárias para o exercício seguinte e também prever as receitas que irão suprir tais despesas.

Após ampla divulgação nos meios de comunicação, imprensa local e oficial, no período de 30 de agosto a 13 de setembro de 2021, a população alegretense teve a oportunidade de participar através do preenchimento do formulário no site: www.alegrete.rs.gov.br, ou enviando sugestões pelo e-mail: [email protected] . Além de muitas sugestões, do total de 19 participantes que responderam o questionário, 10 são do sexo masculino e 09 do sexo feminino.

Homens, armados com facão, assaltam estabelecimento comercial no centro

Como primeira pergunta do questionário, havia a questão sobre qual área na qual a Administração Municipal deveria concentrar maiores quantidades de recursos financeiros (cada participante escolheu quatro prioridades). A maioria dos participantes, sendo 84,2% escolheram a área da saúde, já 68,4% escolheram a área da educação, 52,6% optaram pela área da pavimentação de ruas e 47,4% votaram na área saneamento.

Com relação as obras a serem realizadas pelo Município no exercício de 2022, de modo que cada participante escolheu três prioridades. A maioria dos participantes, 73,7% optaram pela construção, ampliação e melhorias nas escolas e creches, 52,6% optaram pela pavimentação de ruas, já como terceira opção, ficaram empatadas com 47,4%, a construção, ampliação e melhorias das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a melhoria dos serviços urbanos, como coleta de lixo, limpeza urbana, substituição de lâmpadas e equipamentos urbanos.