Preço da Carne bovina registra nova redução

O preço da carne bovina sofreu novo decréscimo. No começo do mês de agosto, o preço do produto reduziu cerca de 8,5% no valor total, agora em setembro, o valor sofreu nova queda, dessa vez para 12%.

O principal fator que ajuda explicar essas reduções é o aumento na cadeia de produção de carne bovina que é fundamentada no bom período de fertilidade dos pastos que alimentam o gado. O gado que se alimenta de ração também está comendo bem, uma vez que houve queda no preço de grãos, como soja e milho, que recuaram 20% e 30% nos últimos 12 meses.

Em contato com um grande mercado de carnes de Alegrete, o gerente, enalteceu que é muito importante essa queda no valor bruto do preço da carne bovina.”A carne vermelha ainda é a mais consumida na mesa dos alegretenses, com essa redução acreditamos que as pessoas consumam ainda mais”, comentou o gerente do estabelecimento.

Fotos: reprodução