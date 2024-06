Escola do Legislativo promove palestra para servidores públicos em Alegrete

O curso abordou importantes questões como condutas vedadas, desincompatibilização e inelegibilidade, fornecendo orientações sobre vedações, prazos e comportamentos adequados durante o período eleitoral até a posse dos eleitos.

As inscrições foram abertas para os servidores da Câmara Municipal de Alegrete, com 10 vagas destinadas à Prefeitura local e 8 vagas disponíveis para a Prefeitura e Câmara de Manoel Viana. O Vereador Bispo Ênio, presidente da Escola do Legislativo, realizou a abertura do curso, acompanhado pelo Diretor da Escola, João Cândido, e pela secretária, Cassiana Messa.

A iniciativa da Câmara Municipal de Alegrete e da Escola do Legislativo reflete o compromisso dessas instituições com a capacitação e o aprimoramento dos profissionais que atuam na esfera pública, visando uma atuação mais qualificada e eficiente em prol da comunidade.

Fotos: Câmara de Vereadores de Alegrete