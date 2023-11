Escola Eduardo Vargas escolhe seu Aluno Nota 10

A comunidade da Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas conheceu seu novo Aluno Nota 10 no último dia 14. O evento, que está em sua segunda edição, é idealizado pela professora de Língua Portuguesa Gisele Almeida da Luz, em parceria com a equipe diretiva e todos os professores do educandário. Uma grande movimentação na área de eventos da Escola envolveu os estudantes, professores e servidores da instituição na atividade que escolheu o seu Nota 10.

O Aluno Nota 10 é uma atividade em que cada turma, de sexto ao nono ano, escolhe um representante que tenha as melhores notas. A atividade é em jogo de perguntas e respostas, incluindo todas as áreas de conhecimento que competem pela melhor pontuação. As questões são elaboradas pelos professores especialistas. A professora Gisele comenta que é um momento de valorizar os saberes científicos apreendidos ao longo dos anos de estudo.

O campeão este ano foi Vitor Balejo, da turma 91, que também levou o prêmio de melhor torcida, Bernardo Pussi, da turma 72, ficou com o 2º lugar e em 3º Laura Garcia, da turma 81.

No momento cultural, a bailarina Laís Brener apresentou uma dança solo e Gabriel Biscubi Dias fez um show de stand-up comedy.

Os patrocinadores desse ano foram o Clube Arena, o Mercado Quinta de Aurora, as Farmácias Fronteira, Loja Exclusiva Moda Feminina e revendedora Natura Adriéle Poleto.