Nova Glamour foi indicada por trabalhos na Liga Jovem de Alegrete

A Glamour Gril indicada em 2023 integra a Liga Jovem em que meninas de Alegrete, de forma voluntária, ajudam a Liga Feminina de Combate ao Câncer que presta um expressivo trabalho a pacientes com algum tipo de câncer em Alegrete.

Em evento no salão do Jóquei Clube, Carolina Brandili Zamarchi, de 17 anos foi a indicada, no último dia 15, pela diretoria da Liga, a ser a nova Glamour de Alegrete. Seu nome foi o escolhido pelo trabalho da jovem em benefício da Liga de Alegrete. As 13 integrantes da Liga Jovem ajudam na organização de eventos, realizam promoções sempre visando recursos para ajudar pacientes assistidos pela entidade. Ela desfilou ao lado da soberana de 2022.

Integrantes da Liga de Alegret com a nova Glamour Girls

Até o mês de outubro passado, a LFCC de Alegrete tinha 300 pacientes ativos, entre mulheres e homens que, por meio da instituição, se necessário são encaminhados para fazer tratamento em Uruguaiana e outras cidades. Ainda tem os que precisam e recebem alimentos especiais e outros auxílios enquanto estão tratando a doença.