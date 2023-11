Escola Farroupilha vai apresentar a cantata “Um Natal Brasileiro”

Estamos em uma das épocas mais bonitas do ano, a proximidade das festas natalinas e a virada do ano. Escolas, empresas e outras entidades realizam suas programações alusivas a essas datas. A Escola Estadual Farroupilha, dentro deste espírito em que afloram emoções de fraternidade e amor, vai apresentar no dia 1 de dezembro, às 18h 30min., a sua Cantata Natal Brasileiro. Crianças e jovens do educandário ensaiam a apresentação e em afinada sintonia vão entoar canções natalinas aos colegas, professores, à comunidade escolar e convidados.

Ensaio do grupo que vai se apresentar na Cantata de Natal

Será um momento de emoção e reflexão sobre o nascimento de Jesus e a passagem de mais um ano, comentou a direção. Os portões da escola serão abertos à comunidade para que participe desse momento especial. A direção do educandário solicita que levem cadeiras para ficarem melhor acomodados. O espetáculo inicia pontualmente às 19h.