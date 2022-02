Escola Infantil Gente Miúda registrou surto de Covid e suspendeu aulas

Share on Email

Segundo a Secretaria de Educação, Angela Vieiro, a escola foi fechada e passou por desinfecção. Não foi repassado, no momento, o número de profissionais que positivaram. Os profissionais já estavam participando de atividades que ocorreram antes do retorno do ano letivo.

Aulas iniciam nesta segunda-feira em escolas municipais da área urbana de Alegrete

A Secretária acrescentou que a vigilância epidemiológica do Município, solicitou o fechamento da escola que deverá reabrir de acordo com a determinação da Secretaria da Saúde em relação ao período de afastamento de cada profissional.

Até o momento, o retorno das aulas nesta segunda-feira(14), na EMEI Gente Miuda estava incerto. A Secretária de Educação falou que foi repassado a todas as escolas o documento do Estado orientando para este tipo de situação e todas as demais, assim como, protocolos de segurança em relação à Covid-19.

“Se ocorrer em outras escolas o procedimento será o mesmo, sempre pensando na segurança dos alunos, professores e demais funcionários”- comentou.