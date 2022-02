Incêndio de grandes proporções atinge área militar em Alegrete

No início da tarde deste domingo(13), um incêndio de grandes proporções atinge uma área militar em Alegrete.

De acordo com os Bombeiros, o combate iniciou por volta das 13h30min, no Centro Hípico. Devido ao vento forte e a vegetação seca, o sinistro se alastrou rapidamente para uma extensa área. Além do Centro Hípico, uma área nas imediações do local, e parte da margem da RS507 tiveram a vegetação destruídas pelas chamas.

Com o vento forte, as labaredas passaram para o lado direito da via sentido Alegrete/interior. Devido ao risco do fogo atingir o paiol e também as instalações do 6ºRCB, o caminhão pipa do Exército e os Bombeiros concentraram o combate naquela área, isso depois de cerca de duas horas trabalhando no Centro hípico, sendo controlado, naquele local.

Nenhuma residência ou instalações do exército foram atingidas. Brigada Militar, Guarda Municipal, Comando Rodoviário da Brigada Militar também estiveram na região para auxiliar no trânsito e orientar algumas pessoas.

O Combate está sendo realizado pelos Bombeiros através da guarnição do sargento Cadona e soldados Borges e Escarrone. Uma outra guarnição, de bombeiros que estavam de folga foi auxiliar sendo sargentos Ramos, Jocimar e soldado Moura.

A fumaça densa dificulta a visibilidade de quem passa na rodovia e pode ser visualizada há cerca de 35km de distância como descreveu o leitor do PAT que está no Pai Passo.

Nesse momento, o trabalho permanece no local e o fogo está dos dois lados da via.

Veja no link abaixo

https://fb.watch/b9bfB3xdlg/