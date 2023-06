No início da tarde desta quarta-feira(14), foi registrado um acidente na rua Barão do Cerro Largo. Segundo informações apuradas pelo PAT, o motorista do Gol seguia direção bairro/centro, quando depois da ponte, perdeu controle do veículo e caiu em uma vala.

O condutor não se feriu e comentou que iria fazer uma conversão quando perdeu o controle da direção. Um caminhão estava no local e iria tentar retirar o Gol da vala.

Marfrig volta atrás e concede 10 dias de férias coletiva em Alegrete