Escola Lauro Dornelles presta homenagem ao seu primeiro diretor

A Escola Estadual Doutor Lauro Dornelles nomeou seu Salão de Atos em homenagem ao primeiro Diretor do estabelecimento de ensino: “Professor Laurindo Pereira Camargo”.

Ao falar dele, o atual gestor da Escola, Assis Odilon Magalhães, frisou que “aqueles que tiveram o privilégio de conviver mais intimamente com ele sabem que era um excelente contador de histórias desta instituição. Sua coragem nos enfrentamentos cotidianos era uma de suas características; o fato de ser direto e não fazer rodeios também fazia parte de suas características, mas seu ponto forte crescia entre as palavras e a escrita, na defesa do que acreditava e, principalmente, dos interesses da Escola e dos seus alunos.”

O tempo de ação profissional do professor Laurindo como diretor da instituição teve seu início em 1976, quando se chamava Escola Agrícola de Alegrete, localizado onde hoje funciona a Secretaria de Agricultura do Município; foi reconduzido à Direção em 1979, quando foi inaugurada a Escola Estadual de 1º grau Doutor Lauro Dornelles, situada onde está hoje, fato este que marcaria sua trajetória profissional de forma muito rica.

Afirmou-se, no evento, que “a Educação é o pilar de uma sociedade desenvolvida e quem dedica sua vida a melhorá-la merece todo nosso respeito e admiração. Dessa forma, este Salão de Atos, eterniza e preserva o nome do professor Laurindo Pereira Camargo, nomeando este local com a graça do primeiro diretor deste educandário.” Para realizar-se a atividade de nomeação houve a promoção, junto ao corpo discente, de atividades pedagógicas que deram origem a desenhos, textos e maquetes, em aulas de Arte, História, Projeto de Vida e Português, em todos os turnos. Na ocasião, inclusive, estudantes da Educação em Tempo Integral da Escola apresentaram-se entoando o “Canto Alegretense”.

Representando o homenageado, o sobrinho, professor Flávio Camargo, disse-se emocionado e que, certamente, seu tio iria se sentir extremamente honrado com tal alusão. Falou sobre o amor do familiar à Educação e de sua relação com a Escola Doutor Lauro Dornelles, sobretudo com sua visão do que representaria o estabelecimento de ensino para a região na qual está situada, a zona leste do município.

Flávio trouxe quadro, para ser afixado no Salão, no qual o tio é retratado por um artista plástico; além disso, forneceu fotos de arquivo pessoal em que o homenageado está em atividades pertinentes ao cargo de gestor (reuniões, solenidades, desfiles, entre outras).

Informações: Russel Vaz Moraes