Escola Lions Clube comemora 60 anos de atividades e reverencia ex-diretores

O prefeito Márcio Amaral e o vice-prefeito Jesse Trindade prestigiaram o descerramento da foto da secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero, na Galeria dos Ex-Diretores da Escola Municipal de Educação Básica Lions Clube.

A solenidade aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), integrando a programação dos 60 anos da escola. O diretor Daltro Silva e sua equipe de trabalho receberam os convidados, dentro de rígidos protocolos de prevenção ao corona vírus.

O ato foi transmitido pelas redes sociais, contemplando a comunidade escolar.

Entre os presentes, o professor Renato Costa, ex-diretor da escola e uma das figuras mais atuantes junto à comunidade.

O diretor Daltro Silva destacou que a Lions Clube é a maior escola da rede municipal, com 590 alunos. O professor relembrou alguns capítulos importantes nesses 60 anos, desde a sua fundação em 1961, com o nome de Nosso Lar. Na sequência, o vice-prefeito Jesse Trindade falou da importância de reverenciar aqueles que marcaram a história do educandário. Renato Costa, por sua vez, disse da relação da escola com sua comunidade e do vínculo que os ex-alunos mantêm com a Escola. A homenageada da manhã, secretária Ângela Viero, fez questão de dividir a homenagem com todos os que construíram a história da escola. “Todos que aqui passaram deixaram sua marca”. A professora revelou, emocionada, que o Lions Clube transformou-se por muitos anos na extensão da sua casa. Ao elogiar a atual equipe, Ângela Viero disse que a união do grupo é o maior diferencial da escola. Encerrando os pronunciamentos, o prefeito Márcio Amaral relembrou que quando a escola passou a chamar-se Lions Clube, era secretário de Educação do município o seu pai, Airton Amaral, e abriu uma Gazeta de Alegrete daquele ano, do acervo pessoal da família. O prefeito falou dos desafios dessa Administração, destacou que a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer terá o suporte do Clickideia, a maior e mais abrangente plataforma educacional do Brasil e ressaltou que a Escola Lions Clube está às vésperas de inaugurar a sua quadra poliesportiva. Márcio Amaral elogiou o empenho e a parceria de toda a equipe diretiva e destacou o envolvimento da secretária Ângela com a escola e seu louvável desempenho hoje como secretária.

Foi uma manhã de confraternização e reconhecimento, mas também de evidenciar o bom trabalho que vem sendo desenvolvido e o compromisso do Lions com a educação pública de qualidade.