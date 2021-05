Motorista atropela e mata uma capivara e filhotes na BR 290

Compartilhe















Na noite de sábado(15), um motorista que trafegava sentido Alegrete/Uruguaiana passou por um grande susto, na BR 290.

Próximo à Ponte que fica sobre o Arroio da Sanga do Leal, cerca de 20km de Alegrete, ele foi surpreendido por uma capivara e dois filhotes na rodovia.

Sem tempo de evitar o acidente, o condutor do Gol atropelou os animais que morreram no local. O veículo ficou com danos materiais, mas sem feridos.

Um leitor e colaborador do PAT que passava no local, fez o registro. Ele lembrou que neste mesmo local, um jovem sofreu um acidente fatal há pouco tempo.

Em 21 de dezembro do ano passado, Daniel Fernandes de Rodrigues (34 anos) perdeu o controle da direção após atropelar uma capivara e chocou-se contra o muro de proteção da ponte da Sanga do Leal. A vítima, natural de Uruguaiana, ficou presa às ferragens e morreu no local. No dia, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e os Bombeiros atenderam a ocorrência.

O casal que estava no carro, na noite de ontem, saiu ileso, porém, muito assustado devido ao grande impacto e o forte barulho, além de ter presenciado a morte dos animais.