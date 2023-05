Escola Pública de Trânsito está com inscrições para curso gratuito de ações de educação

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do curso da Escola Pública de Trânsito desenvolvido para tirar do papel ideias de ações de educação. O TEIA – Transformando Energia em Ideias e Ações começa em 05 de junho, é aberto ao público e gratuito. Com carga horária de 24h/aula é totalmente online e assíncrono, ou seja, o aluno pode assistir as aulas no horário que desejar dentro das quatro semanas de curso.

O TEIA é destinado a orientar profissionais e interessados a se tornarem multiplicadores em educação para o trânsito contribuindo para instrumentalizar multiplicadores já atuantes. Além do incentivo ao papel social do multiplicador, o curso oferece subsídios para o exercício da educação para o trânsito com os diferentes públicos, desde a necessária postura ética e princípios pedagógicos, até alternativas de ações que possam ser aproveitadas.

Como todos os cursos da Escola Pública de Trânsito do DetranRS, o TEIA oferece certificação para os alunos que concluírem satisfatoriamente seus estudos dentro do prazo, tendo obtido 70% de aproveitamento em cada uma das 4 avaliações de aprendizagem previstas. Veja o programa completo.

As inscrições devem ser feitas no site da Escola Pública de Trânsito. Acessando escola.detran.rs.gov.br, o aluno escolhe o curso de seu interesse no menu “Nossos Cursos” e clica em “Quero me inscrever”, sendo redirecionado para a página do Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde deverá fazer seu login, ou criar uma conta caso ainda não tenha. Em caso de dúvidas e informações, a Escola disponibiliza o e-mail [email protected].