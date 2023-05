Promotoria desvenda crime e acusado da morte de jovem grávida, em Alegrete, foi preso em Bagé

O Ministério Público assumiu a investigação, que havia sido enviada sem indiciamento pela Polícia Civil e sem concluir o que ocorreu com Dienifer Aranguiz Gonçalves.

Paulo Cézar Franco da Silva foi preso com auxílio da Delegacia de Polícia Regional de Alegrete e Delegacia Especializada da Mulher de Bagé, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Justiça de Alegrete.

Entenda o caso:

No dia 10/05/2021, o pai de Dienifer, então com 18 anos e grávida de 7 meses, encontrou a filha enforcada em casa, por volta das 6h da manhã. A ocorrência policial foi registrada como suicídio e a perícia de necropsia concluiu que a morte se deu por enforcamento, mas não conseguiu apontar se foi praticado por terceiro ou por suicídio.



A última pessoa a estar com ela foi o então companheiro Paulo Cézar, que alegava que brigaram e então decidiu sair de casa por volta das 2h indo se hospedar no Hotel São Jorge, e que ela teria se suicidado depois que ele saiu.

A Promotoria de Alegrete, com o auxílio da perícia técnica do Núcleo de Inteligência do MP, após várias diligências nos últimos meses, conseguiu prova conclusiva de que Paulo Cézar estava no local no momento do crime. A perícia apontou que a hora da morte foi entre 3h e 4h da madrugada, e a perícia no celular do suspeito, após quebra de sigilo a pedido, da Promotoria, identificou que Paulo Cézar estava no local do crime, utilizando seu celular, conectado à rede wi-fi do apartamento onde residia com Dienifer, até as 5h02m da manhã, quando só então saiu e ingressou no Hotel São Jorge às 5h08m conforme ficha do hotel. Levou consigo o celular de Dienifer e, ao chegar no hotel, se fez passar por ela (que já estava morta), e de lá enviou mensagens ao pai dela simulando como se ela estivesse viva.

Segundo a Promotoria, Paulo Cézar irá responder a processo pelos crimes de feminicídio da companheira e aborto do filho, já que Dienifer estava grávida de 7 meses.