Escola Rosas de Ouro dá um importante passo; já tem uma sede para trabalhar

Em Alegrete, um novo capítulo na história do Carnaval está sendo escrito com entusiasmo e dedicação. A escola de samba Rosas de Ouro, recentemente criada na cidade, está dando passos importantes em direção à concretização de sua primeira sede.

A direção da Rosas de Ouro estabeleceu acordos fundamentais com a entidade recreativa União Operária e com a Uaba, solidificando parcerias essenciais para tornar esse sonho uma realidade. Com o apoio da comunidade, os integrantes da escola iniciaram as reformas necessárias para transformar a sede em um marco significativo em sua história.

A comunidade de Alegrete já presenciou o fervor desse renascimento durante o Baile Verde Rosa, realizado no Clube Caixeral em 4 de agosto. O evento não apenas proporcionou a oportunidade de conhecer a escola, mas também de apoiar seu compromisso em revitalizar a tradição carnavalesca.

A Rosas de Ouro, com sua rica história como bloco de carnaval e uma equipe dedicada, tem a ambição de se tornar uma das principais representantes da cultura e do samba na cidade. A paixão inabalável pelo Carnaval que sempre foi demonstrada pela comunidade da zona da usina está agora voltada para esta escola, o que enche de orgulho a todos os envolvidos.

À medida que as reformas avançam, a diretoria se prepara para futuros eventos, enfatizando a importância da colaboração e apoio contínuo de todos. A Rosas de Ouro estende o convite aos cidadãos de Alegrete para se unirem a eles nessa jornada.

A equipe já realizou a primeira limpeza do local e está ansiosa para brilhar na avenida. Comprometida com a preservação da cultura e da tradição carnavalesca, a Rosas de Ouro promete trazer muitas promoções e eventos no futuro próximo.