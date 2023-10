Rotary Alegrete Sul define projetos prioritários

Rotary Alegrete Sul definiu prioridades para suas ações comunitárias para este ano rotário ( segundo semestre). Dentre as prioridades definidas destacam-se: atender os projetos humanitários e serviços à juventude, através da manutenção física do Albergue Municipal, atendimento às necessidades dos asilos, apoio ao Banco de Alimentos do Alegrete, apoio ao Grupo de Escoteiros Honório Lemes, apoio aos estudantes carentes da rede pública municipal e atendimento a demandas públicas advindas de desastres naturais, com as parcerias do Sindicato Rural e demais entidades públicas ou privadas que desejarem participar.

Presidido por Pedro Alex Perez Bittencourt, o Rotary Club Alegrete Sul continua firme em seus propósitos, realizando um serviço social à comunidade em diversas áreas. Fundado em 11 de novembro de 1969 (hoje com 52 anos de serviço comunitário), o Rotary Club Alegrete Sul faz parte do Rotary Internacional, associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil Clubes de Rotary no mundo, com cerca de 1,3 milhões de membros.

Contatos com o Rotary Alegrete Sul pelos fone 999 561964

O Rotary Alegrete Sul tem suas reuniões às quintas feiras.