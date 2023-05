Escola Waldemar Borges realiza grande evento solidário e cultural

A Escola Waldemar Borges, na Zona Leste da cidade, é uma das principais a difundir conhecimento, tanto no nível fundamental como no médio. A sua presença na comunidade do bairro Dr Romário e comunidades adjacentes tem sido um diferencial em oferta de conhecimento e projetos. No último final de semana, professores que atuam nas duas escolas realizaram juntos atividades voltadas aos alunos e a comunidade escolar dos bairros com alunos naquela escola.

A EMEB Waldemar Borges ofertou o dia de Quem cuida de Mim e a parte do ensino médio o Sábado Solidário. Em resumo foram muitas atividades de cuidados, cultura e arte compartilhadas por todos os que foram à escola. As parcerias, destacam as professoras, Cássia Aurélio( Ensino Médio) e Elenice Carvalho ( Vice- diretora da EMEB) são fundamentais a estas atividades que, realmente, são diferenciais a nossa comunidade escolar, atestam as professoras. O evento teve inclusive a participação de ex alunos, como o cantor Robson Fontoura e outros. Alunos do 3º e 4º ano, também, marcaram presença com suas aprensetações neste evento.

Apresentações artísticas

A Secretaria de Meio Ambiente realizou a coleta de material eletrônico e campanha de combate a dengue, através da vigilância epidemiológica e ainda uma oficina: o que eu faço com meu lixo? Houve muitas brincadeiras com as crianças. A presença especial do IFFAr que distribui frutas e divulgou cursos. E ainda o Institutio Mix que realizou corte de cabelos, manicure e desing de sombrancelhas.

A matroginástica com o professor Carlos atraiu muitas mulheres, assim como o consultório da beleza. Testes de acuidade visual, Conselho Tutelar também marcaram presença neste sábado super especial na escola Waldemar Borges, assim como o gabinete móvel do vereador Eder Fioravante.

Ginástica na Escola Waldemar Borges

Fotos arquivos da Escola