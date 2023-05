Policiais Rodoviários realizam palestra sobre trânsito na escola Eduardo Vargas

Share on Email

Policiais estaduais realizaram palestra sobre trânsito e entregaram brindes em escola de Alegrete.

Na manhã desta terça-feira (23), os policiais do 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, por meio do 4° Pelotão Rodoviário de Alegrete, promoveram uma palestra para duas turmas de 6º ano da Escola Estadual Eduardo Vargas. Com o tema “no trânsito, escolha a vida!”, a ação teve a participação de aproximadamente 60 pessoas, incluindo professores e alunos.

O objetivo da palestra foi conscientizar os estudantes sobre a importância de um comportamento seguro no trânsito e enfatizar a responsabilidade de cada indivíduo na prevenção de acidentes. Os policiais abordaram questões como respeito às leis de trânsito, uso correto de equipamentos de segurança e a importância da educação no trânsito desde a infância.

Além da palestra, os policiais entregaram brindes aos alunos como forma de incentivo e reconhecimento pela participação na atividade. Os brindes visam reforçar a mensagem transmitida durante a palestra e incentivar as boas práticas no trânsito. Essas ações têm como objetivo criar uma consciência coletiva sobre a importância de respeitar as normas de trânsito e contribuir para um ambiente mais seguro para todos.

Ao final da atividade, os alunos tiveram a oportunidade de apresentar trabalhos relacionados ao trânsito, que foram confeccionados com base no tema do mês de maio, o “Maio Amarelo”. O Maio Amarelo é uma campanha nacional que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes de trânsito no país, promovendo a conscientização e ações de prevenção.

A iniciativa do CRBM em realizar essa palestra e interagir com os alunos demonstra a preocupação das autoridades em educar a população desde cedo sobre a importância de um trânsito seguro. Essas ações contribuem para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes, capazes de tomar decisões adequadas no trânsito e contribuir para a redução de acidentes.