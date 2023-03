Alegretense é selecionada para estágio no escritório de crimes e drogas da ONU

A alegretense Luiza Fernandes, filha do casal Nivea Fernandes e Paulo Rogério Kerber Fernandes, segue fazendo história. Depois de brilhar na cidade de Minsk, capital da Bielorrússia.

Em seu último semestre do curso de Direito na UFRGS, ela tem se dedicado ao direito humanitário. Com conquistas no Youth for Peace e MMB, a alegretense atuou como monitora e coordenadora de várias competições internacionais com vitórias significativas na Bielorrússia e Equador.

Luiza emplacou no mês de março, mas um feito notável em seu currículo, foi selecionada como estagiária da ONU. Desde 2019, Luiza tem se dedicado integralmente ao direito humanitário, de crimes internacionais.

“Vi esse estágio como uma oportunidade de crescer no meio do Direito Internacional, é um meio para aprender mais e me inserir mais no sistema das Nações Unidas”, explicou.

A alegretense se inscreveu em janeiro e já na primeira fase de revisão de currículos e carta de motivação foi aprovada e chamada para uma entrevista. Aprovada, foi chamada no início de março para começar a trabalhar, em um processo de pouco mais de dois meses, tal as qualidades apresentadas pela trajetória de Luiza.

Luiza é a única estagiária de graduação chamada pela ONU, os outros estagiários todos já estão no mestrado. Inicialmente a alegretense trabalha em Porto Alegre, lotada no setor de projetos do escritório da ONU para drogas e crimes (UNODC). A alegretense disse que não pode passar muitas informações do seu trabalho, mas adianta que era justamente o que sonhava nessa fase do direito humanitário.

As Organizações das Nações Unidas proporciona oportunidade de estágio a estudantes do último semestre e recém formados, o que eleva em muito o nível da disputa, que se dá por análise curricular, dissertação e uma rigorosa entrevista.

“Estamos radiante em saber dessa conquista dela. É uma satisfação ainda maior”, destacou o orgulhoso pai de Luiza, Paulo Rogério.