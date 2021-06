Escola Waldemar Borges recolhe lixo eletetrônico na Semana do Meio Ambiente

Compartilhe















Dentre das atividades da Semana do Meio Ambiente realizada pela Secretaria que trata desta área, em Alegrete, uma das atividades foi o recolhimento de lixo eletroeletrônico na Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Borges, no bairro Dr. Romário.

A diretora da escola, Cássia Aurélio, informa que o movimento foi bom e muitas pessoas do bairro e de outros adjacentes foram até a escola entregar TVs, notebooks, carregadores, dentre outros objetos de lixo eletroeletrônico. – Foi bem produtivo, pois facilitou aos moradores porque teriam que se deslocar até a frente do Centro Cultural onde normalmente a Secretaria faz as coletas, ressaltou a diretora.

O filho do patrono da Escola, Valdir Borges foi até o local entregar resíduos eletrônicos para prestigiar essa atividade da Semana do Meio Ambiente.

O descarte correto desse tipo de lixo ajuda na preservação ambiental, visto que além de não poluir é possível reciclar e reaproveitar o lixo eletrônico. A Secretaria de Meio Ambiente realiza essa coleta, sistematicamente, e envia os resíduos de Alegrete para a empresa Natussomos de Horizontina que realiza este trabalho.