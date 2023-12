Escolas de educação básica visitam centro administrativo de Alegrete

Na manhã desta quinta- feira (30), o prefeito Márcio Amaral recebeu a visita dos alunos das EMEBs Fernando Ferrari e Princesa Isabel em seu gabinete, no Centro Administrativo Municipal.

Durante as visitas, os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas ao prefeito e conhecer seu local de trabalho, onde são tomadas decisões importantes para o município. Os alunos da EMEB Princesa Isabel ainda puderam apresentar um trabalho contando curiosidades sobre a cidade ao prefeito, destacando seus monumentos e pontos turísticos.

“A visita das escolas municipais proporciona uma experiência enriquecedora e educativa para as crianças que são o futuro da nossa sociedade”, salientou o prefeito Márcio Amaral. Esse tipo de didática faz parte do cronograma de atividades do poder executivo e visa sempre contribuir com o desenvolvimento da população alegretense.