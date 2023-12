Magia do Natal realmente perdeu folêgo?

Share on Email

A reportagem do PAT, saiu às ruas e entrevistou mais de 20 alegretenses que expuseram seus pensamentos sobre o natal. As perguntas foram baseadas na magia da data, se os costumes antigos ainda são preservados.

Suzana e Letícia, são mãe e filha respectivamente e relataram que há algum tempo o natal não é como antigamente. Elas embasaram suas explanações dizendo que costumes como montagem de árvore de natal, decoração, entre outros costumes não são mais realizados pela família, “fomos perdendo a cultura do fim de ano, agora só passamos a data mesmo”, disseram.

Um casal de jovens também salientou que não costumam mais aderir às festividades do natal. “Antes tinhamos a magia de colorir a casa com pisca-pisca, hoje só nos reunimos em família para passar a véspera do dia 24 e trocar presentes”, disseram os namorados.

Por outro viés, uma gestante estava numa loja de varejo e no momento da abordagem comprou artigos natalinos para enfeitar sua casa. Ela explana que o natal é tradição em sua casa e que um lar bem colorido chama prosperidade para o ano seguinte, “Minha casa é iluminada, bem como a data deve ser comemorada, gostamos muito do papai natal”, disse a cliente.

Uma idosa estava analisando uma vitrine e quando interpelada sobre o Natal ela disse; “meus filhos moram em outro Estado, esses feriados de fim de ano, são os melhores, pois podemos ficar mais próximo dos nossos entes queridos. Ela também ressaltou que com advento da internet, o espírito natálino ficou em segundo plano para as criancas, “tem muitos vídeos que desmistificam a existência do papai noel, fazendo que a magia se perca”.

Andando pelo centro da cidade, percebe-se ainda muitas lojas no clima da Black Friday. Outras empresas já coloriram suas estampas de acordo com a época, apostando na força das vendas que historicamente o Natal tem. E você, ainda cultua a magia do Natal? Deixe seu comentário.