Mulher causa danos em propriedades e agride fisicamente a própria mãe

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações da Brigada Militar, a solicitação de intervenção ocorreu após uma vítima de 61 anos comunicar que a ex-namorada de seu inquilino havia causado danos à propriedade. O portão de PVC que protegia o pátio e uma janela de vidro foram vandalizados. A vítima forneceu detalhes sobre a suspeita, uma mulher de 26 anos, incluindo características físicas.

Mulher confessou aos PMS que foi agredida pelo companheiro; no depoimento negou tudo

Quando os policiais chegaram ao local, entraram em contato com a idosa e colheram informações sobre os danos. No entanto, a situação tomou um rumo ainda mais complexo quando a mãe da acusada, uma mulher de 59 anos, também solicitou a presença da guarnição da Brigada Militar. Ela alegou ter sido agredida pela própria filha, que a atingiu com um banco na cabeça. Além disso, a progenitora relatou a destruição de um tanque e um portão de madeira.

Miriam Suhre, a mulher que mais tempo exerceu o cargo de vereança, agora vai dedicar mais tempo à família

Ao tentar abordar a acusada, a situação se agravou ainda mais. A mulher resistiu à prisão e tentou agredir novamente a própria mãe, além de direcionar sua agressividade à guarnição da Brigada Militar. A situação exigiu o uso de força para contê-la e garantir a segurança das partes envolvidas. A mulher foi algemada e levada à DP.

A Delegada de Plantão determinou que ela fosse autuada em flagrante pelos danos e agressões. Na sequência, a mulher seria levada ao Presídio Estadual de Alegrete.