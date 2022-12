Escolas de samba com intensa programação em dezembro

Começou no dia 7, a programação das cinco escolas de samba em Alegrete.

A Nós os Ritmistas realizou na noite do dia 7 em sua quadra, o lançamento do samba enredo `Yialodè com o compositor e músico carioca Bico Doce da Mangueira.

Na sexta feira (9), será vez da Imperatriz Praça Nova apresentar em sua quadra na Bento Manoel ( antigo Souza gás), o Rei Soberano do Samba do RS e a corte gay do Carnaval de Uruguaiana com música ao vivo com Paulo Duarte.

A Escola acadêmicos do Pôr do Sol realiza no dia 10 ( sábado), a escolha da Rainha Mirim a partir das 22h na quadra da Escola Eurípedes Brasil Milano. E depois pagode com Daniel Rodrigues, Maurício Corteline e Ihan Gomes.

A Mocidade Independente da Cidade Alta- MICA vai juntar a nação azul e branco para fazer o lançamento do seu samba enredo, no próximo dia 11, a partir das 17h, na quadra do Real, com a presença de Gustavinho da escola Vila Izabel do Rio de Janeiro.