Líder comunitário, Caca Rocha, recebe o título de Cidadão Alegretense na Câmara

Na noite de terça-feira (6), o plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara lotou na solenidade de outorga do título de Cidadão Alegretense ao líder comunitário Claudiomiro Rocha, o Caca.

Casa cheia. Autoridades, militantes sociais, companheiros do Partido dos Trabalhadores (ao qual o homenageado milita), amigos, familiares, integrantes da escola de samba Mocidade Independente da Cidade Alta, colegas de trabalho, enfim, um enorme mosaico das relações que Caca Rocha estabeleceu na cidade, onde muito cedo chegou, vindo com a família de Uruguaiana.

A série de homenagens que recebeu, deram a dimensão da justeza do título outorgado, por proposição do vereador João Leivas. Além de ritmistas da MICA, que se apresentaram com o ex-vereador Celeni Viana interpretando sambas antológicos da azul e branco da Cidade Alta, ex-colegas da própria Câmara, onde Caca trabalhou como assessor parlamentar da então vereadora Judete Ferrari, entregaram uma cesta.

O Partido dos Trabalhadores levou flores. A plateia se emocionou e sambou. Em sua fala, Caca Rocha relembrou os momentos difíceis que enfrentou, mas contou que nunca esmoreceu, sempre sob inspiração da valentia de sua mãe. “Eu mereço essa homenagem, pois sei o que fiz, o que faço e o quanto me doo por essa cidade”, disse, sendo demoradamente aplaudido.

Fizeram uso da tribuna Gilmar Martins, ex-vereador, que falou em nome dos amigos, em comovente depoimento; os vereadores Luciano Belmonte e o proponente João Leivas, quando ratificaram a importância do trabalho do Caca na cidade e a sua dimensão como ser humano; e o presidente Anilton, que revelou o quanto muitos vereadores gostariam de ter proposto homenagem tão justa, mas desconheciam que Caca era natural de Uruguaiana.

Também falou o presidente da Câmara Municipal de Rosário e amigo pessoal do novo Cidadão Alegretense, que se deslocou da cidade vizinha com sua família e disse que não poderia deixar de estar presente numa solenidade como essa. “O Caca é um ser humano especial”. Por sua vez, o secretário de Infraestrutura do município, Mario Rivelino, foi porta-voz da saudação do prefeito Marcio Amaral, e disse que Alegrete sente-se honrado com a nova certidão de nascimento que a Câmara entregou a Caca Rocha.

Caca nasceu em Uruguaiana e veio para Alegrete com apenas 4 anos. Talvez por isso, muitos de seus amigos, colegas e companheiros de militância comunitária e partidária sequer sabiam que ele não era natural de Alegrete. O homenageado completou 50 anos nesse 2022. E nos 46 anos de Alegrete é extensa a lista de atividades, eventos, entidades e movimentos no qual se somou ou protagonizou.

Pintor por profissão, é na luta comunitária que Caca Rocha construiu e escreve sua história. No bairro Assumpção, é referência. Desde a vice-presidência da Associação de Moradores no agora distante ano 2000, jamais se afastou do movimento comunitário. Foi presidente do Bairro de 2007 a 2011, presidente interino do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social de 2015 a 2016, quando assume a partir de 2017 até 2020 a presidência.

Muito mais fez. Foi fundador da Associação Tabatinga, formada por usuários, familiares e amigos da saúde mental de Alegrete. Na Parada do Orgulho Louco, evento oficial do Município e do Estado, é colaborador assíduo desde 2010. O Movimento Nacional da Luta pela Moradia de Alegrete, conta com Caca Rocha desde 2005. Na Câmara de Alegrete, foi assessor da vereadora Judete Ferrari por dois mandados, de 2009 a 2016.

Caca foi aluno de várias escolas, como Euclides Lisboa, Farroupilha, Marquês de Alegrete, Oswaldo Aranha e Emílio Zuñeda.

Um dos oito filhos de Maria de Lourdes da Silva Rocha e de Darci Rocha, Caca é pai do Éverton, do Vitor e do Ângelo.

Articulado, posicionado e firme em suas convicções, Caca Rocha caracteriza-se por ser uma liderança de diálogo, de construção de consensos e de extrema sensibilidade política e social. No último pleito municipal, concorreu a vereador pelo Partido dos Trabalhadores.

Fotos: assessoria CMA