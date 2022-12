Natal Iluminado é atração no largo do Centro Cultural a partir desta quinta-feira

Entre os dias 8 e 22 de dezembro, a Prefeitura em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, organizou uma programação cultural muito especial para celebrar o mês natalino na cidade.

A programação inicia neste feriado de 8 dezembro (Padroeira do município), com a apresentação do Coral Municipal e se prolonga até o dia 22, com atividades realizadas pela Mamãe Noel no átrio do Centro Cultural. A programação contemplará uma variedade de linguagens artísticas como teatro, música, dança, exposições e outras.

As atividades acontecem sempre no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek e nesta quinta o Coral Municipal de Alegrete faz a abertura da programação às 20h30min.

Confira o restante das atividades:

9/12 – Natal da Família – Com Délcio Tavares e banda

Hora: 20h30

Espetáculo em homenagem aos 150 anos do Hospital Santa Casa de Caridade

Realização: Hospital Santa Casa de Caridade, Sistema Fecomércio Sesc e Prefeitura Municipal de Alegrete.

……

10/12 – FAC – Festival Alegretense da Canção

19h – Show de abertura com o grupo Roda de Saia

Show de encerramento com a Banda Youngles

…..

11/12 – FAC – Festival Alegretense da Canção

19h – Show de abertura com Gui Mendes toca Lulu Santos

Show de encerramento com o grupo Rock de Galpão

…..

12/12 – 20h – Espetáculo “Orquestra de Brinquedos”

Após: Chegada do Papai Noel

…..

13/12 – 18h30 – Cantata de Natal das escolas municipais

19h30 – Espetáculo “Mundo encantado da Disney”

Ballet Bruna França

20h30 – Espetáculo: “Valsa das Horas de Coppélia e Suíte de Cármen de Bizet”

Ballet Coppélia Luz Alegrete RS

…..

14/12 – 18h30 – Cantata de Natal das escolas municipais

20h30 – Espetáculo “Fragmentos do espetáculo Contrastes”

Escola de Dança Danniele Pinheiro

….

15/12 – 21h – Espetáculo “Natal com Arte”

Escola de Dança Ballerina

…

16/12 – 20h – Projeto Seguimos Sonhando

20h30 – Espaço Musical Ibaldo

21h – Escola de Música Oficina do Som

….

17/12 – 20h – Espetáculo “RAPjador” com Chiquinho Divilas

21h – Espetáculo “Vagnotreta e especial Tim Maia”

….

18/12 – 20h30 – CTG Farroupilha

21h – Espetáculo “Natal Pampeano”

….

19 à 22/12 – 19h – Mamãe Noel conta histórias Natalinas

Local: Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Contação de histórias

Exposições

Sessão de fotos

Foto: Eduardo Silveira