Escolas municipais ainda necessitam de monitores para atender alunos especiais

Isso sempre demanda um trabalho da equipe da Secretaria de Educação, no sentido de ajustar os quadros de docentes para que as escolas tenham todos os professores que precisam para dar andamento às suas atividades letivas. Outra necessidade das escolas é a de monitores para auxiliar alunos especiais. Esses são contratados mediante entrevistas e seleção da Secretaria de Educação e Cultura .

Em entrevistas com as direções de três escolas municipais apuramos como está a situação. Quanto ao quadro de professores, as EMES Lions Clube, Marcelo Faraco e Honório Lemes estão com todos os professores que precisam para atender suas turmas. Já em relação a monitores, duas da Zona Leste e outra da Zona Sul de Alegrete, fomos informados que os monitores estão chegando, aos poucos, visto que os candidatos passam por seleção. E também que a própria Secretaria estaria solicitando às direções que indiquem possíveis candidatos dos que cursam licenciaturas para ocupar essa função dentro das salas de aula.

EMEB Lions Clube tem 540 alunos e 32 autistas- recebeu cinco monitores e necessita de mais 8, a Secretaria está selecionando. .

EMEB Marcelo Faraco tem 320 alunos – quadro de professores completo e já recebeu cinco monitores e aguarda mais estagiários para esta função.

EMEB Honório Lemes com 267 alunos, está com quadro de docentes completo e tem seis monitores, que estão dando conta da atividade para 9 alunos com diagnóstico de autismo.

A presença de monitores é de suma importância, visto que alunos especiais necessitam de atenção diferencida em sala de aula. Muitos pais recalmam que filhos com TEA nem conseguiram inciar o ano letivo pela falta de monitores em algumas da escolas da Rede Municipal pela falta da pessoas que atendam crianças com esse dignóstico .