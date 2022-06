Escolha das Soberanas, baile e homenagens encerram a Semana Arrozeira em Alegrete

Foi eleita Rainha do Arroz deste ano 2022 – Maria Eduarda Hitz, 22 anos. Como primeira princesa, Andressa Luizza de Melo Bastiani, 18 e segunda princesa, Luísa Prates Gonçalves,18.

O baile teve a participação de mais de 400 pessoas que também puderam prestar homenagem ao senhor Breno Pinheiro Prates, in memorian, importante líder do setor, primeiro presidente da Federarroz, idealizador da abertura da Colheita do Arroz, onde levou o nome de Alegrete e o tamanho da lavoura arrozeira ao Brasil. Foi lhe outorgado uma placa onde foi recebida por sua filha Carla Prates. “ Homem comprometido e dedicado às questões arrozeiras. Grande líder, sempre à frente do seu tempo. Deixou grande legado em todas as entidades e instituições da qual participou. Nossa eterna gratidão pelos ensinamentos e conselhos”, fala com carinho Gustavo.

Após dois anos sem acontecer o evento devido a pandemia do Covid 19, a nova diretoria da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, que assumiu a gestão no final do mês de março deste ano, já assumiu no seu planejamento de ação a 13ª edição da Semana Arrozeira, evento que faz parte do calendário anual de eventos do município.



Em um formato mais dinâmico e com menos dias, o evento que é referência na região da Fronteira Oeste aconteceu em três dias com palestras que trataram sobre mercado, sustentabilidade na gestão dos processos, meio ambiente, formação de pessoas e também assuntos técnicos pertinentes a rotina dos Produtores Rurais.



“ Estamos satisfeitos com a retomada do evento. Tivemos menos de dois meses para apresentar uma programação e também contar com o apoio dos patrocinadores, pois sem eles o evento não aconteceria. Não menos importante o engajamento de toda a diretoria que não mediu esforços para auxiliar em todos os momentos e, como sempre, o dinamismo, o comprometimento, a união da equipe da Panela Campeira, que é formada pelos casais de arrozeiros”, fala com satisfação Gustavo Thompson Flores, Presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete.

Troféu o Taipeiro



A noite também foi de conhecer o homenageado do Troféu o Taipeiro. Junto aos familiares o senhor Antônio Carlos Nemitz, gestor e líder recebeu a importante honraria.



O Taipeiro foi idealizado em 2002, por ocasião dos 20 anos da entidade alegretense. O objetivo é o de materializar o reconhecimento da Associação dos Arrozieros de Alegrete para aquelas pessoas, que ao longo das suas histórias, mereceram destaque em ações relacionadas ao setor.



“ Este é um evento de produtor para produtor. Hoje estou iniciando um ciclo como presidente desta entidade que há 36 anos mantém esta união e trabalha para vencer os inúmeros desafios da lavoura arrozeira. Estou muito feliz em poder estar à frente de uma entidade que tem um “lastro”, por ela passaram grandes líderes que abriram muitas portas em nível regional, estadual e nacional. Nossa diretoria está muito atenta com toda a evolução que não é somente do agronegócio, mas também como entidade de classe e unidos vamos vencendo os desafios propostos”, finaliza o presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete.

Escolha das Soberanas, baile e homenagens encerram a Semana Arrozeira em Alegrete

Por: Cíntia Fragoso