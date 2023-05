Alegrete recebe dois novos juízes que exerceram magistratura em outros Estados

No início da tarde de segunda-feira (8), foi realizada no Salão de Júri do Foro de Alegrete a apresentação de dois novos juízes para Comarca de Alegrete. O ato da apresentação contou com a presença do juiz diretor do Foro Rafael Echevarria Borba, presidente da OAB Valdir Freitas e diretores, representantes da Susepe, Polícia Civil, presidente da Câmara Luciano Belmonte acompanhado pelos vereadores Anilton Oliveira e Ênio Bastos, representantes do CAPs II e servidores do Foro.

Após a execução do Hino Nacional foram apresentados os dois novos magistrados. Assume a Vara de Família, Sucessões e JIJ a Dra. Eugênia Amábilis Gregorius e a 1ª Vara Cível e o Dr. Aubério Lopes Ferreira Filho.

Natural de Teutônia, a juíza Eugênia é Pós-Graduada em Direito Processual Civil pela Univates em em Direitos Difusos e Coletivos pela FMP. Atualmente mestranda em Direito Público na Unisinos. Eugênia já havia atuado como Juíza de Direito em Rondônia e sido aprovada no concurso da magistratura do Rio Grande do Norte, seu último trabalho foi desempenhado na cidade de Cacequi.

Em sua fala disse da satisfação em assumir na Comarca, destacou a recepção calorosa e citou a hospitalidade tão logo chegou na cidade. “Justiça mais eficiente e célere aqui em Alegrete”, frisou em suas primeiras palavras ao assumir a Vara de Família e Sucessões. Ciente das demandas que vai encontrar, prometeu dedicação, empenho e imparcialidade no desempenho de suas funções.

Graduado em Direito pela Faculdades Integradas Barros Melo em 2012, o pernambucano Aubério possui formação complementar em Direitos Humanos pela Escola Superior Magistratura Tocantinense – ESMAT, Aperfeiçoamento em Análise Econômica da Decisão Judicial, na Escola Superior da Magistratura do Pará, ESMPA. Aubério é advogado. Especialista em Direito Processual Civil pela Anhanguera-IBDP. Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET). Aubério atuou como Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Pará e no ano passado atuou na 1ª Vara Cível no município de Soledade e passou por Porto Alegre, antes de se transferir para Alegrete.

O magistrado agradeceu pela acolhida e destacou o compromisso ético em sempre bem julgar. Falou do trabalho pela frente em uma vara com mais de 20 mil processos ativos. Em sua fala o Dr. Aubério prometeu empenho e dedicação em prol das resoluções dos problemas judiciais.

Encerando a solenidade o juiz Rafael agradeceu a presença de todos e em meio a 27.555 processos ativos na comarca, disse que estamos perto do ideal. Dos mínimos 4 juízes necessário, a cidade passa a contar com três. Aos presentes disse que a comunidade é sedenta por justiça e a partir de agora o trabalho ganha em experiência dos novos juízes.

Avaliou o trabalho na Comarca, onde na última semana esteve sozinho à frente das resoluções judiciais. Também fez questão de frisar o bom relacionamento com as forças de segurança do município, presentes no ato e reafirmou a importância do ato de apresentação, assim como foi bem recebido e apresentado, fez questão de proporcionar o mesmo com os novos colegas que a partir de agora somam forças em prol do Direito.