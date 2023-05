Escolinha Rodrigo Gasolina vence Copa Nova Esperança do Sul com o Sub-11

Share on Email

A Escolinha RG Futsal esteve representando a cidade de Alegrete na 1ª Copa Nova Esperança do Sul. Com participação em uma categoria o time alegretense sagrou-se campeão no Sub-11 da competição.

O certame nas categorias de base foi realizado pela prefeitura de Nova Esperança e contou com equipes dos municípios de Santiago, São Francisco de Assis, Jaguari, Santa Maria, Itacurubi, Alegrete e outras cidades da região. “Foi uma competição de alto nível técnico. Mais um importante aprendizado para essa gurizada que está de parabéns pela evolução apresentada”, resumiu o treinador Rodrigo Gasolina.

A delegação alegretense voltou com 4 troféus, destaque para João Marcelo “Manico” com gols e assistências durante a competição. O troféu de artilheiro foi dividido entre Juan Guilherme Barros e Ryan, os dois com 8 gols. Já o Goleiro Menos vazado coube ao alegretense Manoel Estivalet.

João Marcelo destaque, com sua torcedora nº 1, sua mãe Aline Ryan

Goleiro Manoel Estivalet

Juan Guilherme

A grande final no Sub-11 da Copa NES, literalmente parou a cidade. Os donos da casa da escolinha Bola na Rede duelaram com a RG Futsal. Vitória apertada dos meninos de Alegrete por 1 a 0, em festa na quadra. O time Sub-11 da RG possui uma menina no elenco, Sofia tem se destacado a cada competição.

Fotos: reprodução