Câmara destaca 40 anos do plantio direto e entrega mérito à família de Eurico Dorneles

Uma sugestão do ex-vereador que, hoje, integra a equipe do IRGA em Alegrete, Celeni Viana, a sessão foi uma proposta do presidente da Câmara Vereador Luciano Belmonte. A sessão contou com a presença de produtores e representantes da Casa Civil do Governo do RS, Irga Regional e familiares.

Todos reverenciaram o pioneirismo de Eurico Dorneles ao introduzir o plantio direto de arroz em Alegrete, técnica que na atualidade é destaque em outros países. A prática recuperou áreas de plantio e aumentou a produção do cereal mais consumido no mundo, com uma área de pouco mais 50mil ha aqui no Município, que é quarto maior produtor de arroz do RS. Ivo Mello do 9º Nat do Irga fez um histórico do legado do arroz com o plantio direto.

O vereador Cléo Trindade falou que o campo sustenta a cidade, mas a cidade não sustenta o campo e esses 40 anos de plantio direto mostra que o pionerismo faz a diferença em qualquer setor de trabalho.

O representante da Casa Civil do Governo do RS, Fabrício Dutra, parabenizou a realização da Semana Arrozeira e destacou a importância do agro para o Estado, em especial, para Alegrete. Já o representante do IRGA regional, Cleiton Ramão, salientou que alimentar une e desenvolve regiões. O presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores, informou que a irrigação é uma tecnologia solicitada pela Índia, já realizada aqui em Alegrete há 40 anos.

A Câmara concedeu um mérito à família do produtor Eurico Dorneles (in memorian) recebido pela esposa, filha, genro e neto.