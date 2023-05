Indicadores Criminais: golpistas enganam 35 vítimas em abril

O mês de abril registrou 35 casos de estelionatos em Alegrete. Ao menos uma ocorrência foi registrada por dia na delegacia de Polícia Civil durante o quarto mês do ano. Os números foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública.

Trapaças bastante conhecidas, o golpe do pix e do bilhete ainda segue fazendo vítimas, os casos estão sendo investigados pela polícia, embora estes tipos de registros estejam em queda é importante as pessoas estarem em alerta, destacam as autoridades policiais.

A diminuição no município pode ser comparada nos dados de abril, neste ano o mês registrou 35 ocorrências. No mesmo período do ano passado foram 53 casos de conhecimento da polícia civil. O Rio Grande do Sul apresenta 201 casos por dia. Só em abril deste ano foram registrados 6.050 boletins de ocorrência.

O município de Alegrete, registrou um homicídio em abril, chegando ao 4º caso no ano. Foram 69 casos de furtos, cinco casos de abigeatos e 9 roubos. Os crimes relacionados à armas de fogo foram quatro casos e ocorrências envolvendo tráfico de drogas totalizaram seis boletins de ocorrências.