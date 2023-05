Santa Casa entra na campanha de prevenção para frear o crescimento dos casos de dengue

Manter a caixa a caixa d’água bem tampada, limpar calhas, cobrir e limpar piscinas, colocar areia nos pratos de plantas, limpar e guardar vasilhas de bichos de estimação, recolher e acondicionar o lixo do quintal e deixar as lixeiras bem tampadas, cobrir bem a cisterna, bem como todos os reservatórios de água, são alguns importantes cuidados.

“A prevenção é a melhor forma de combater a doença”, alerta o médico coordenador da UPA, Jocelmo Jacques. O diagnóstico de casos suspeitos deve levar em consideração questões clínicas. Os principais sintomas da dengue são febre alta (acima de 38.5ºC), dores musculares intensas, dor atrás dos olhos, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

Segundo Jacques, a dengue em si não tem tratamento específico. “O que se faz é aliviar os sintomas, conforme cada caso”, complementa. A orientação para quem foi diagnosticado com a infecção é repousar e ingerir bastante líquido. “E se for necessário buscar auxílio com um profissional de saúde, a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência do paciente é a indicação.”

Alguns sintomas mais específicos, como enjoos, falta de apetite, dor abdominal intensa e persistente, vômitos, queda de pressão arterial, dor na região do fígado, sonolência, irritabilidade e algum tipo de sangramento podem indicar um caso mais grave da doença. “Nesse caso, é importante procurar um médico na urgência da Santa Casa ou na UPA”, explica. No hospital, apenas um paciente está internado com dengue, em observação.

Outra importante observação feita pelo médico é que alguns remédios não devem ser tomados por quem tem suspeita de dengue, pois um dos possíveis sintomas é o sangramento. “E essa manifestação se agrava com a ingestão de medicamentos com ácido acetilsalicílico (aspirina, por exemplo) ou anti-inflamatórios”. O ideal, segundo ele, é o uso de remédios com dipirona ou paracetamol.

Para concluir, Jacques chama a atenção das pessoas com relação a visita dos agentes de saúde. “Recebam eles na sua casa e deixem avaliar as condições sanitárias de seu pátio, pois eles são técnicos e conhecem alguns cuidados necessários, que o leigo pode não ter conhecimento”.