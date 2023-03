Batalhão Marquês de Alegrete dá as boas vindas aos novos soldados

Share on Email

O evento teve início com o comandante do Batalhão Tenente Coronel Anderson Mendes de Carvalho e o soldado Miorando, o mais jovem recruta da turma, realizando a abertura do Portão das Armas para a entrada dos demais soldados incorporados neste ano.

Logo em seguida, os militares vestiram a farda pela primeira vez e entraram em forma para a segunda parte da formatura. A solenidade foi marcada pela emoção dos familiares e dos novos recrutas.

Incorporaram 124 conscritos, sendo 34 de Alegrete, 30 de Palmeira das Missões, 30 de Sarandi, 14 de Rondinha e 16 de Ronda Alta.

O Comando do 10 de Ouro ressaltou aos novos recrutas durante a cerimônia que – Juntos somos mais fortes. Não há combate, sem a logística.

A formatura foi acompanha por familiares e convidados que assistiram uma bela e emocionante formatura dos novos recrutas do 10º B Log.

Fotos: 10º B Log