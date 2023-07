Estátua de Mário Quintana foi restaurada após vandalismo

O escultor são-borjense Rossini Rodrigues está na cidade para realizar uma tarefa que ele não gostaria de fazer: recuperar o que foi provocado pelo vandalismo. Ele relata que hoje em dia, a educação não vem de berço, os laços de respeito ao que não é nosso está em segundo plano, afirma o artista.

A estátua do poeta Mário Quintana, no banco da praça, sofreu o golpe duro dos vândalos que arrancaram parte do olho esquerdo, do nariz e da mão direita que segura a bengala. Um trabalho de paciência, meticuloso, de muita técnica, utilizando inclusive o fogo para sedimentar a parte restaurada.

O Secretario de Educação Rui Alexandre, esteve presente no local e, espera que a população possa preservar a estátua restaurada.