Estelionatários usam nome da Prefeitura e aplicam golpe de cursos profissionais em Alegrete

Estelionatários se hospedaram em um hotel em Alegrete e, através das redes sociais propagaram informações de inscrições de cursos que, teoricamente seriam em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete. A vítima de 39 anos informou que realizou a inscrição para o curso técnico completo de eletricista, mas as pessoas que estavam ofertando os cursos também disponibilizavam “vagas” para radiologia e libras. O homem cita que, no local descrito na ocorrência, os responsáveis pela empresa, realizaram as inscrições e também os recebimentos. O curso que ele iria começar tinha um valor total de R$840,00, em 12 parcelas de 70 reais no cartão. O anúncio foi feito no dia 14 e a vítima só se deu conta de que se tratava de um golpe na data de início do curso, pois o mesmo não teve início e, ao tentar contato através do whatsApp com os “responsáveis, não foi mais atendido.

O homem informou na Delegacia de Polícia o endereço do Hotel e destacou que o mesmo possui sistema de videomonitoramento. Além de que muitas outras pessoas se encontravam também local, no dia 14 e também fizeram inscrições o que presume-se que elas também caíram no golpe. Todos os dados da empresa, telefones e endereços foram repassados à Polícia Civil de Alegrete.